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РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), играя 2-й тайм в большинстве, и обогнал «Зенит»

Сегодня, 18:27
194

«Спартак» крупно выиграл в 23-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича на выезде разгромила «Ростов» со счетом 3:0.

Хозяева поля весь второй тайм провели вдесятером из-за удаления Алексея Сутормина. Как раз после перерыва гости забил три безответных мяча – отличились Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

«Спартак» сравнялся с «Зенитом» по очкам и обошел конкурента благодаря преимуществу в личных встречах. «Ростов» остался на седьмом месте.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Умяров, 65; 0:2 – Мартинс, 68; 0:3 – Барко, 88.

Удаление: Сутормин, 45 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
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Комментарии (194)
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fakeid
1743959649
позор хрякам! опять судье лукойл занёс! стыд!!
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"supermax"
1743960787
С победой спартачи! Б о м ж и в комментах как всегда жидкого дали и визжат
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subbotaspartak
1743961219
2-ой гол прикольный, не гол так пеналька.
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Кривая да нелёгкая
1743961224
Воронежский судья , засранец,помог выиграть недоклубу
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Спартачище
1743961449
Потешные болотные фонадики ищут виноватого в своем позоре На потеху всей стране
Ответить
fakeid
1743962090
позор! позор-позор, точно вам говорю! хряки)
Ответить
fakeid
1743962638
вчера новость, что судьям подняли зарплату - сегодня спартаг неожиданно выигрывает там, где должен был проиграть, купив левое удаление. сложите 2+2! позор лукойлу! гы-гы!
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The only one
1743964755
Жалко Ростов...
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Спартачище
1743964907
Жалко болотных фонадиков Им униженным ничего не остается как беспомощно скулить
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Хулиганин
1743965363
Что не новость, то праздник. Вот и сосиСКА в пролете.
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