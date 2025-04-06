РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), играя 2-й тайм в большинстве, и обогнал «Зенит»

«Спартак» крупно выиграл в 23-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича на выезде разгромила «Ростов» со счетом 3:0.

Хозяева поля весь второй тайм провели вдесятером из-за удаления Алексея Сутормина. Как раз после перерыва гости забил три безответных мяча – отличились Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

«Спартак» сравнялся с «Зенитом» по очкам и обошел конкурента благодаря преимуществу в личных встречах. «Ростов» остался на седьмом месте.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Умяров, 65; 0:2 – Мартинс, 68; 0:3 – Барко, 88.

Удаление: Сутормин, 45 – нет.

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