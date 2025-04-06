АПЛ. Поражение «Ливерпуля» от «Фулхэма» и другие результаты

Завершились еще три матча 31-го тура чемпионата Англии.
«Челси» поделил очки с «Брентфордом» – ничья 0:0.
«Ливерпуль» на выезде проиграл «Фулхэму» – 2:3.
«Тоттенхэм» дома победил «Саутгемптон» с последнего места – 3:1.
Англия. АПЛ. 31-й тур
Фулхэм – Ливерпуль – 3:2 (3:1)
Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 14; 1:1 – Сессеньон, 23; 2:1 – Ивоби, 32; 3:1 – Муньис, 37; 3:2 – Диас, 72.
Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Джонсон, 13; 2:0 – Джонсон, 42; 2:1 – Фернандеш, 90; 3:1 – Тель (с пенальти), 90+5.
Источник: «Бомбардир»