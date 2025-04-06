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  • АПЛ. Поражение «Ливерпуля» от «Фулхэма» и другие результаты

АПЛ. Поражение «Ливерпуля» от «Фулхэма» и другие результаты

Сегодня, 18:02
2

Завершились еще три матча 31-го тура чемпионата Англии.

«Челси» поделил очки с «Брентфордом» – ничья 0:0.

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Фулхэму» – 2:3.

«Тоттенхэм» дома победил «Саутгемптон» с последнего места – 3:1.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Брентфорд – Челси – 0:0

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 14; 1:1 – Сессеньон, 23; 2:1 – Ивоби, 32; 3:1 – Муньис, 37; 3:2 – Диас, 72.

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Джонсон, 13; 2:0 – Джонсон, 42; 2:1 – Фернандеш, 90; 3:1 – Тель (с пенальти), 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фулхэм Тоттенхэм Саутгемптон Брентфорд Челси
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Комментарии (2)
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Skull_Boy
1743952608
Да им выиграть то надо три игры
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slavа0508
1743953844
С Победой парни !!!Красавцы во втором тайме ....
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