Капитан «Зенита» пожаловался на судейство в игре с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий по итогам гостевого матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

Капитан петербургской команды остался недоволен судейством.

«Локо» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Встречу обслуживал Артем Чистяков.

«В решающий момент чемпионата, возможно, когда решается судьба чемпионства происходит такой эпизод. На мой взгляд, очевиднейшее нарушение правил: с двух ног въезжают Венделу, который был первым на мяче.

ВАР даже не вмешивается и не рассматривает эпизод! Тут всe очевидно – грубый фол, который предшествовал забитому мячу. Но гол в наши ворота всe равно засчитан.

Жаль, что такие моменты происходят. Сегодняшний матч встал в ряд других подобных эпизодов, когда ВАР не вмешивался или был не на нашей стороне.

Очень жаль, что произошeл такой очередной эпизод», – сказал Сантос.