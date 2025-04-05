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  • Капитан «Зенита» пожаловался на судейство в игре с «Локомотивом»

Капитан «Зенита» пожаловался на судейство в игре с «Локомотивом»

Вчера, 20:38
31

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий по итогам гостевого матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива».

Капитан петербургской команды остался недоволен судейством.

«В решающий момент чемпионата, возможно, когда решается судьба чемпионства происходит такой эпизод. На мой взгляд, очевиднейшее нарушение правил: с двух ног въезжают Венделу, который был первым на мяче.

ВАР даже не вмешивается и не рассматривает эпизод! Тут всe очевидно – грубый фол, который предшествовал забитому мячу. Но гол в наши ворота всe равно засчитан.

Жаль, что такие моменты происходят. Сегодняшний матч встал в ряд других подобных эпизодов, когда ВАР не вмешивался или был не на нашей стороне.

Очень жаль, что произошeл такой очередной эпизод», – сказал Сантос.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дуглас Сантос Чистяков Артем
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Комментарии (31)
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anatolich72
1743877813
В Питере ныть! Как здорово, что это входит в моду.
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vvv123
1743878152
Я тоже не понял: судья и ВАР полные лохи или отрабатывали чьё-то задание. Тотализатор, все эти *******, так влияют, или админресурс? Если так, то и смотреть нечего, назначайте победителя до игры, но чтобы никто не знал!
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Иван Петров 1986
1743878218
Судьи совсем распоясались.
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Паровозов
1743878615
Зенаиду засудили проделки лукойла или магнита?
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gambler35
1743878873
У Вендела мяч отняли-немедленно всех дисквалифицировать!
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ss21
1743879069
Чистейший отбор. Мяч Вендел пропускал поэтому первым на мяче не был. Баринов браво.
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PAREVG.
1743879131
В Питере НЫТЬ!
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шахта Заполярная
1743881131
Чудной, ВАР не должен быть не на чьей стороне, отвыкай.
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Хулиганин
1743882433
Как там Чердак сегодня сказал при нарушении Локомотива:"Судья на ВАР может не звать к монитору, но подсказать же может." Зачетно лизнул.
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Айболид
1743889031
Кабы Зенит забил подобный мяч , хряки охрипли бы , визжа про "фседозволенностьбамжей" . При любом исходе игр Зенита - визг гарантирован . Уже можно и привыкнуть .
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