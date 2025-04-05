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  • РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Локо» (1:1) и может отстать от 1-го места на 5 очков

РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Локо» (1:1) и может отстать от 1-го места на 5 очков

Вчера, 19:30
115

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в 23-м туре РПЛ. У хозяев забил Алексей Батраков.

У «Зенита» дебютный гол в РПЛ забил Александр Соболев.

«Зенит» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Педро.

Петебуржцы по итогам тура могут отстать от первого места на пять очков. «Локомотив» поднялся на пятое место.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Батраков, 62; 1:1 – Соболев, 85.

Удаления: нет – Педро, 90+3 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
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Комментарии (115)
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БАЗАРА НЕТ
1743877157
Тревожно за Зенит с таким руководством, Миллер ты куда смотришь ?
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АЛЕКС 58
1743877644
Не просто может,а обязательно отстанет!
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Паровозов
1743878002
Нас похоронили ещё до начала матча, а Локо навязал достойную борьбу питерским бразильцам, за команду не стыдно самарский кошмар прощен.
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PAREVG.
1743878449
Молодцы красно-зеленые!!! Порадовали страну, дали хороший шанс быкам...
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САНЁК17
1743878488
Ладно потерял очки Зенит ну и что ? Вот Реал дома потерпел поражение, игра продолжается !
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АЛЕКС 58
1743878603
Голубым для полного счастья не хватает тренера из бразилии вместе со штабом угольков,и вратаря угольного цвета. Сыроежкин не справляется с чумазыми.
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Pourquoi pas
1743879260
Специально не писал пост до победы Краснодара... Да, ребята! Похоже, вы отстали! Мы, конечно, постараемся завтра накрутить хвосты поросятам, но вряд ли это остановит Краснодар...
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BarStep
1743879845
Все было предсказуемо до безобразия.. Одни так и не поняли как крупно проиграли накануне, другие тож не поняли как умудрились крупно выиграть … Куево конечно для Зенита, каждый матч у нас - финал. Не срослось в этом сезоне. Точнее про пароль Семаком. Краснодар, принимай поздравления с чемпионством! Думаю заслужили, да и Галицкому будет как некий глоток свежего воздуха…
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knikos
1743880378
Краснодар можно уже поздравить с первым в их истории чемпионством ! Заслужили ! Ничего не скажешь ! В первую очередь своей игрой ! Конечно , всё ещё возможно , но чисто теоретически . Краснодар , думаю , сможет учесть ошибки прошлого сезона . Мои поздравления . Не думаю , что Зенит сможет с такой игрой выиграть у них , скорее всего- ничья будет , ну а в оставшихся 6-ти матчах отыграть 5 очков просто невозможно .
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Дубина
1743880514
Как же стыдно за 11 прогазпромовских цыганей!! Пэдро у Барселону на пару с Энрике))))
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