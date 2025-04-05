РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Локо» (1:1) и может отстать от 1-го места на 5 очков

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в 23-м туре РПЛ. У хозяев забил Алексей Батраков.
У «Зенита» дебютный гол в РПЛ забил Александр Соболев.
«Зенит» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Педро.
Петебуржцы по итогам тура могут отстать от первого места на пять очков. «Локомотив» поднялся на пятое место.
Россия. РПЛ. 23-й тур
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Батраков, 62; 1:1 – Соболев, 85.
Удаления: нет – Педро, 90+3 (вторая ж.к.).
Источник: «Бомбардир»