РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Локо» (1:1) и может отстать от 1-го места на 5 очков

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в 23-м туре РПЛ. У хозяев забил Алексей Батраков.

У «Зенита» дебютный гол в РПЛ забил Александр Соболев.

«Зенит» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Педро.

Петебуржцы по итогам тура могут отстать от первого места на пять очков. «Локомотив» поднялся на пятое место.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Батраков, 62; 1:1 – Соболев, 85.

Удаления: нет – Педро, 90+3 (вторая ж.к.).

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