6 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 23-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» сыграет на своем поле с московским «Спартаком».

«Ростов»

«Желто-синие» пережили смену тренера (Карпин все же отошел от дел и решил сосредоточиться на сборной России, его место занял Хонатан Альба) и продолжает спокойно доигрывать сезон. В последних турах дончане дважды встречались с командами из группы лидеров и потерпели два поражения, не забив ни одного мяча. «Ростов» планирует поправить ситуацию с третьей попытки и навязать борьбу еще одному представителю топ-3 – «Спартаку».

Последние три игры:

Акрон – Ростов 2:3

Ростов – Краснодар 0:1

Ростов – Зенит 0:1

«Спартак»

Подопечные Деяна Станковича сумели добиться успеха в важнейшем противостоянии с «Зенитом», однако нельзя сказать, что «красно-белые» в полном порядке этой весной. Поражение в матче с «Рубином» и «ничейка» в крайнем туре с «Ахматом» увеличила отставание «народной команды» от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

Последние три игры:

Ахмат – Спартак 0:0

Спартак – Зенит 2:1

Акрон – Спартак 2:3

Очные встречи:

Ростов – Спартак 2:1

Спартак – Ростов 0:1

Спартак – Ростов 3:0

Прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

«Ростов» не сумел отличиться в двух домашних матчах кряду, однако «Спартак» – прекрасный раздражитель для любой команды и дончане отнюдь не исключение. «Красно-белым» нельзя терять очки и просто необходимо идти вперед. Ждем яркого и веселого футбола.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,77

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