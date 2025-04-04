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Гаджиев оценил слова президента ФИФА о возвращении России

Сегодня, 19:27

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев отреагировал на вчерашнее высказывание Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде.

Глава ФИФА заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

«Когда, на мой взгляд, Россию вернут в мировые турниры, учитывая изменения в текущей ситуации? Ну, сроки никто не знает: ни я, ни другие, даже те, кто осведомлен гораздо больше. Но то, что Россия будет возвращена, в этом сомнений никаких нет в силу того, что это настолько мощная страна в любом отношении, в том числе и спортивном, что без нее любые спортивные соревнования неполноценные.

Почему мы не можем сказать, когда все это произойдет? Потому что там все завязано на политике. На политике завязан и этот конфликт, который продолжается еще, и на политике завязаны санкции, в том числе спортивные санкции. Понятное дело, что это закончится. Понятное дело, что ждать не так уж долго. Но когда именно, никто не скажет.

Потепление в отношение России все-таки чувствуется? Ну, потепление чувствуется, любой конфликт заканчивается. Там другое еще может быть: там могут отдельные страны, если мы говорим о том, что ФИФА допустила российские клубы, сборную до соревнований, но отдельные инциденты могут быть.

Например, какая-нибудь Англия (я извиняюсь за это обращение к англичанам) или Франция, они – апологеты этого противостояния, они могут сказать, что не едут в Россию. Ну, это вполне допустимо.

Ну, хорошо, давайте будем играть на какой-то нейтральной территории. Например, в Сербии. Никаких проблем, я считаю, для нас. Мы должны соглашаться.

Это было в высшей степени правильное решение взять с собой на конгресс УЕФА Колоскова Вячеслава Ивановича. Это очень авторитетный в международной федерации человек, квалифицированный, с хорошей выдержкой, с хорошей логикой, умеющий убеждать. Мне посчастливилось, что я проработал с ним 15 лет.

  • Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Мх Гаджиев Гаджи Инфантино Джанни
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