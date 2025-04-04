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Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»

Сегодня, 19:05
14

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Унаи Эмери в период его работы в «Спартаке».

«У меня с ним были еще такие зацепы, он вообще по беспределу, где он вообще до меня докопался, вообще ни с чего.

До смешного: что такое «Спартак», он мне рассказывал. Долго это рассказывать, но это реально очень смешно, как это все было», – заявил Дзюба.

  • Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.
  • После он возглавлял «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал» и «Астон Виллу».
  • Дзюба называл испанца «тренеришкой».

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Источник: Hustle Show
Россия. Премьер-лига Акрон Астон Вилла Спартак Дзюба Артем Эмери Унаи
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Комментарии (14)
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lek!
1743783424
Инрочишка , Эмери один из лучших кто был в РПЛ . Только в Спартаке ни как тренеры не раскрываются .
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Миша_Варенников
1743783976
Не знаю что сказать,вроде бы и норм парень вроде и сходит с катушек,не считаю Д особо одаренным
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FCSpartakM
1743785326
А причину в итоге назовет?
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R_a_i_n
1743785513
Зюба хоть с одного клуба уходил без скандалов?
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Интерес
1743786973
Томный вечер воспоминаний продолжает такое же утро и день.Отрывки из обрывков интервью гиганта большого футбола.
Ответить
Иван Петров 1986
1743787361
Зюбы что - то сегодня очень много. А он ведь всего навсего рукоблуд.
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Янвapь 62
1743789380
Ну да, ни за что, поди поймал на горячем, когда твоя шаловливая поросячья лапка шарила у него в кармане
Ответить
феникS
1743790289
Прочитал комменты про Зюбу, рекордсмена по голам.И не только в этой теме....И понял----любят Зюбу на Руси, ой любят.Гы гы
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crf575757
1743790505
Дзюба так рассказывает, как дебил с четырьмя классами образования! Интеллект ниже некуда!
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