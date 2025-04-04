Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Унаи Эмери в период его работы в «Спартаке».
«У меня с ним были еще такие зацепы, он вообще по беспределу, где он вообще до меня докопался, вообще ни с чего.
До смешного: что такое «Спартак», он мне рассказывал. Долго это рассказывать, но это реально очень смешно, как это все было», – заявил Дзюба.
- Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.
- После он возглавлял «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал» и «Астон Виллу».
- Дзюба называл испанца «тренеришкой».
Источник: Hustle Show