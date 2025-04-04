Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Сегодня, 12:25
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов, имеющих повреждения перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом».

– Насколько усложняется задача подготовки к «Локо» с учетом травм, которые были получены в матче с «Рубином», а также перебора желтых карточек Густаво Мантуаном?

– Травмы и дисквалификации – это неотъемлемая часть футбола. Конечно, Мантуан сейчас играет важную роль в игре нашей команды, в том числе с точки зрения взаимодействия. Будем думать, у нас есть варианты, кому сыграть на этой позиции. Есть немножко времени, чтобы решить.

А что касается травм – кто-то выбывает, кто-то возвращается. Надеемся, что все будут готовы сыграть. За исключением тех игроков, которые у нас на протяжении длительного времени восстанавливаются, все остальные смогут играть. Поэтому, думаю, травмы никак не повлияли на нашу подготовку. Работаем в обычном режиме.

– Продолжая тему повреждений. После неприятных травм как себя чувствуют Максим [Глушенков] и Нино? Насколько быстро они сумели вернуться к тренировкам?

– Небыстро, но сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьезные – пришлось заменить одного и другого в ходе матча, это уже говорит о серьезности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени. Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии.

Дмитрий Васильев. Вернулся ли он уже полноценно в общую группу или пока только частично и в каких-то моментах занимается индивидуально?

– Эту неделю он уже работает вместе с командой. Думаю, что он, может быть, на следующей неделе начнет получать игровую практику в «Зените»-2. Подумаем, посмотрим. Думаю, в ближайшее время он должен подойти к той форме, которая позволит ему принимать участие в матчах.

  • Матч «Локомотив»«Зенит» пройдет в 23-м туре РПЛ 5 апреля и начнется в 17:30 мск.
  • Петербургский клуб занимает 2-е место в РПЛ с 46 очками после 22 матчей. «Локомотив» идет 6-м с 40 баллами.

Еще по теме:
Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит» 2
Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив» 10
Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1743761756
Убери ушлёпка Соболя !
Ответить
Прокс
1743775768
Соболь покер забьёт тогда!!!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) и покинул последнее место
21:05
3
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
20:53
1
Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»
20:45
2
Анчелотти озвучил плюсы и минусы игры Мбаппе за «Реал»
20:29
Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»
19:40
10
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
13
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
18:54
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»
18:18
6
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
17:53
32
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
21:05
Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»
20:20
5
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»
20:06
1
Гаджиев оценил слова президента ФИФА о возвращении России
19:27
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
13
Фото«Динамо» продлило контракт с 23-летним воспитанником
18:47
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
18:03
1
Дзюба объяснил свои слова, что депрессии не существует
17:45
1
Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву
17:36
7
ФотоМостовой отреагировал на получение карточки в FC 25
17:23
1
Мелкадзе ответил, кто сильнее – Дзюба или Вагнер Лав
16:55
11
Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА
16:44
7
Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»
16:33
5
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»
16:10
1
Газзаев отреагировал на слова Инфантино о возвращении России
15:50
1
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:40
Дзюба сделал выбор между Хабибом и Махачевым
15:40
3
Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:36
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:32
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:30
Мостовой рассказал, как изменился «Ростов» без Карпина
14:56
5
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»
14:34
1
Погребняк определил лучшего спортсмена России
13:50
6
Личка объяснил странную ситуацию с Бальбуэной
13:35
1
Дзюба раскритиковал Аршавина за старое высказывание
13:08
10
«Спартак» зимой отказался от игрока олимпийской сборной Аргентины
13:02
3
Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
12:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 