Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов, имеющих повреждения перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом».

– Насколько усложняется задача подготовки к «Локо» с учетом травм, которые были получены в матче с «Рубином», а также перебора желтых карточек Густаво Мантуаном?

– Травмы и дисквалификации – это неотъемлемая часть футбола. Конечно, Мантуан сейчас играет важную роль в игре нашей команды, в том числе с точки зрения взаимодействия. Будем думать, у нас есть варианты, кому сыграть на этой позиции. Есть немножко времени, чтобы решить.

А что касается травм – кто-то выбывает, кто-то возвращается. Надеемся, что все будут готовы сыграть. За исключением тех игроков, которые у нас на протяжении длительного времени восстанавливаются, все остальные смогут играть. Поэтому, думаю, травмы никак не повлияли на нашу подготовку. Работаем в обычном режиме.

– Продолжая тему повреждений. После неприятных травм как себя чувствуют Максим [Глушенков] и Нино? Насколько быстро они сумели вернуться к тренировкам?

– Небыстро, но сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьезные – пришлось заменить одного и другого в ходе матча, это уже говорит о серьезности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени. Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии.

– Дмитрий Васильев. Вернулся ли он уже полноценно в общую группу или пока только частично и в каких-то моментах занимается индивидуально?

– Эту неделю он уже работает вместе с командой. Думаю, что он, может быть, на следующей неделе начнет получать игровую практику в «Зените»-2. Подумаем, посмотрим. Думаю, в ближайшее время он должен подойти к той форме, которая позволит ему принимать участие в матчах.