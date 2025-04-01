Мангаш заявил, что недоволен своим положением в «Спартаке»

Латераль «Спартака» Рикарду Мангаш оценил первые месяцы в клубе.

«Оправдали ли первые месяцы мои ожидания? Пока это не то, на что я рассчитывал. Я рассчитывал на прогресс.

Конкуренция с Олегом Рябчуком? Я очень хорошо с ним лажу.

Я получаю не так много игровых минут. В трех последних матчах я на скамейке», – сказал Мангаш в интервью португальским журналистам.