Мангаш заявил, что недоволен своим положением в «Спартаке»

Латераль «Спартака» Рикарду Мангаш оценил первые месяцы в клубе.
«Оправдали ли первые месяцы мои ожидания? Пока это не то, на что я рассчитывал. Я рассчитывал на прогресс.
Конкуренция с Олегом Рябчуком? Я очень хорошо с ним лажу.
Я получаю не так много игровых минут. В трех последних матчах я на скамейке», – сказал Мангаш в интервью португальским журналистам.
- 27-летний Мангаш куплен у «Витории Гимараеш» в сентябре за 2 миллиона евро.
- Контракт до лета 2026 года.
- Мангаш провел за «Спартак» 15 матчей, забил гол.
Источник: Maisfutebol