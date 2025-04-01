Селюк назвал команды, которые вылетят из РПЛ

Агент Дмитрий Селюк считает, что «Ахмат» избежит участия в стыковых матчах.
«Когда Ташуев во второй раз пришeл в «Ахмат», команда играла в футбол будто бы без желания. А как они сейчас играют? Они вообще настолько мотивированы. Бегут и просто разрывают. Потому что и Ташуев, и руководство «Ахмата» встряхнуло команду. И мы видим совсем другую команду.
Шансы на спасение от вылета? У меня не просто сомнений нет, а я на 100, даже 120 процентов уверен, что «Ахмат» не будет даже в стыках. Я думаю, что вылетят «Оренбург» и «Факел», а в стыках будут «Пари НН», а на второе место будут претендовать «Крылья Советов» и «Динамо Махачкала», – сказал Селюк.
- В четырех матчах в этом году «Ахмат» набрал 6 очков. Команда не проиграла ни одной встречи.
- 9-е место в РПЛ занимает «Акрон» с 25 очками после 22 матчей. Далее расположились «Химки» (23 очка), «Крылья Советов» (22), «Динамо Мх» (21), «Пари НН» (19), «Ахмат» (19), «Факел» (14), «Оренбург» (11).
Источник: Vprognoze.ru