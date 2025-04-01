Селюк назвал команды, которые вылетят из РПЛ

Агент Дмитрий Селюк считает, что «Ахмат» избежит участия в стыковых матчах.

«Когда Ташуев во второй раз пришeл в «Ахмат», команда играла в футбол будто бы без желания. А как они сейчас играют? Они вообще настолько мотивированы. Бегут и просто разрывают. Потому что и Ташуев, и руководство «Ахмата» встряхнуло команду. И мы видим совсем другую команду.

Шансы на спасение от вылета? У меня не просто сомнений нет, а я на 100, даже 120 процентов уверен, что «Ахмат» не будет даже в стыках. Я думаю, что вылетят «Оренбург» и «Факел», а в стыках будут «Пари НН», а на второе место будут претендовать «Крылья Советов» и «Динамо Махачкала», – сказал Селюк.