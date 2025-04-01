Титов прокомментировал 0:0 «Спартака» против «Ахмата»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

– Чего «Спартаку» не хватило в матче с «Ахматом»? Верную ли тактику избрал Станкович на матч? Потому что многие болельщики критикуют, что он выпустил Гарсию вместе с Угальде, и Ливай отбирал мячи у на острие атаки, как будто мешал больше, чем помогал.

– Он был активен, создавал моменты, но 100-процентных, наверное, не было. Интересный момент был, когда Барко бил головой, вратарь потащил и Мартинс, увы, не забил с двух метров.

Надо отметить, что «Спартак» последние шесть матчей с «Ахматом» не выигрывает. И вообще с ними очень сложно играть на выезде, это еще раз подтвердилось. Вот такие матчи надо, конечно, дожимать, учитывая, что теряются очки – «Рубин», сегодня «Ахмат», это могут быть золотые очки.

«Спартак» опять третий, отрыв пять очков от первого места. Конечно, сложновато будет. Осталось восемь матчей, и большинство «Спартак» проведет на выезде.

То, что я говорил – они обыгрывают «Зенит», классный матч, все по делу. Но вот с аутсайдером очень важно забивать сразу. Сегодня этого не случилось. И мы видим, как «Ахмат» огрызался, играл смело, правильно. Плюс мы знаем статистику Ташуева против «Спартака» – 9 матчей, из которых он проиграл только один. Не имеет отношения, в каком клубе он работает.

Для меня, конечно, печально и, наверное, все это понимали, что такие матчи надо вырывать на зубах. И поверьте, следующий матч будет плюс-минус такой же. Сначала «Ростов», потом еще играть на выезде с «Акроном», с «Крыльями». Эти матчи у меня вызывают опасения.