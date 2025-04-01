Талалаев запретил фанатам критиковать «Балтику» в соцсетях: «Попрошу убирать таких людей»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объявил запрет критике клуба в соцсетях.

«Я за критику, потому что конкуренция и критика позволяют прогрессировать всем нам в жизни.

Но когда это начинается некрасиво, ботами, со стороны какие-то… Которые даже не имена себе дают, а двумя буквами пишутся. Им даже лень забить имя себе левое. У них буква и цифра. На их комментарии не будет реагировать никто. Более того, попрошу пресс-службу убирать таких людей.

Плохо, когда оскорбляют футболистов, проявляют неуважение к тренерскому штабу, советуют, как поступить руководителям. Поливать клуб и руководство губернии… Это плохо. И за это надо нести ответственность и последствия», – сказал Талалаев.