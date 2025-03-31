В РФС высказались о возможном матче Россия – США

Вице-президент РФС Денис Соловьев оценил перспективу проведения матча Россия – США.

– Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп решили организовать матч между КХЛ и НХЛ. А реально ли провести встречу футбольных сборных России и США?

– Я не удивлюсь, если футбольный матч между Россией и США состоится быстрее, чем хоккейный.