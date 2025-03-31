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В РФС высказались о возможном матче Россия – США

31 марта 2025, 12:11
5

Вице-президент РФС Денис Соловьев оценил перспективу проведения матча Россия – США.

– Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп решили организовать матч между КХЛ и НХЛ. А реально ли провести встречу футбольных сборных России и США?

– Я не удивлюсь, если футбольный матч между Россией и США состоится быстрее, чем хоккейный.

  • Последний раз Россия и США играли в 2012 году в Краснодаре на «Кубани» (2:2).
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • США под руководством Маурисио Почеттино готовится к домашнему ЧМ-2026.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Россия США
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1743415030
неужели есть наивные гусеницы, поверившие в искренность обещаний Трампа..?) он же хозяин своему слову...
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Борис34684
1743417300
Точно организуют, лет так через надцать.
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FanatSerj
1743423515
Не, ну конечно Трамп не "британский" в отличии от Бадена, но тельняшку для "дружбы" тоже расстёгивать не надо, у него просто другие страны к "телу ближе" Канада, Гренландия, а вот концлагерь под названием "404" за не надобностью спихнули на старушку Европу, она конечно кряхтит, бухтит и не рада, но никуда не денется, расчехлит свой кошелёк.
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Persona_non_Grata
1743425634
"Если Трамп оказался вдруг И не друг, и не враг, а - так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош? Трампа в Hockey играть зови Не бросай одного его, В противоборстве с тобой - Ты поймешь, кто такой." ... )))
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