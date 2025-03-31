В РФС высказались о возможном матче Россия – США

Вице-президент РФС Денис Соловьев оценил перспективу проведения матча Россия – США.
– Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп решили организовать матч между КХЛ и НХЛ. А реально ли провести встречу футбольных сборных России и США?
– Я не удивлюсь, если футбольный матч между Россией и США состоится быстрее, чем хоккейный.
- Последний раз Россия и США играли в 2012 году в Краснодаре на «Кубани» (2:2).
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- США под руководством Маурисио Почеттино готовится к домашнему ЧМ-2026.
Источник: «Спорт-Экспресс»