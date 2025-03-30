Семак ответил на упреки в отсутствии полевых россиян в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с составом команды на второй тайм матча с «Рубином» (4:0).

«Зенит» начал 2-й тайм без полевых россиян.

Вписаться в лимит на легионеров «Зениту» помогло отсутствие легионерского статуса у Нуралы Алипа (Казахстан) и Дугласа Сантоса (Бразилия, имеет российский паспорт).

Именно во 2-м тайме «Зенит» забил все голы.

– «Зенит» вышел без полевых россиян на второй тайм матча с «Рубином».

– Мы что, нарушаем правила?

– Но у вас есть прекрасная академия, есть воспитанники и игроки сборной России, на замене.

– Мы будем рады, если наши футболисты, те, кто у нас, или те, кого выпускает академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой.