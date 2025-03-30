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  • Семак ответил на упреки в отсутствии полевых россиян в матче с «Рубином»

Семак ответил на упреки в отсутствии полевых россиян в матче с «Рубином»

30 марта 2025, 23:35
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с составом команды на второй тайм матча с «Рубином» (4:0).

  • «Зенит» начал 2-й тайм без полевых россиян.
  • Вписаться в лимит на легионеров «Зениту» помогло отсутствие легионерского статуса у Нуралы Алипа (Казахстан) и Дугласа Сантоса (Бразилия, имеет российский паспорт).
  • Именно во 2-м тайме «Зенит» забил все голы.

– «Зенит» вышел без полевых россиян на второй тайм матча с «Рубином».

– Мы что, нарушаем правила?

– Но у вас есть прекрасная академия, есть воспитанники и игроки сборной России, на замене.

– Мы будем рады, если наши футболисты, те, кто у нас, или те, кого выпускает академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Семак Сергей
Комментарии (15)
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Garrincha58
1743368291
наши без удовольствия играют поэтому они должны сидеть на скамейке
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Борис34684
1743373769
Сырожа лукавит, юбилей давит да и кто будет "своих" выпускать когда за уголь такое бабло заплачено, команда шахтёров из южной Америки. Да и своих кого скупают в этой клоаке перестают играть, жаль пацанов.
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АЛЕКС 58
1743380246
Как всё просто в Газпроме,дали российский паспорт обезьяне,и мечты сбылись.
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Каратель помойников
1743380716
Забыл короночку свою "сильных не любят"..тебя в Питере и лен.области не любят,а за пределами сырожка из Богданыча в посмешище превратился
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Спартачище
1743390324
Сирожа как всегда народное посмешище
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1743391170
Да пусть играют так, но только не надо тогда и покупать россиян, которые потом превращаются в ничто.
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АЛЕКС 58
1743393107
Вы обходите правила,не даром для всех вы позор российского футбола
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Спартачище
1743393186
Какое отношение к РФ имеет это болотное сборище угольков и гондоу?
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нейтральныйкакникто
1743396802
Импортозамещения в футболе не было заявлено.Отстаньте ....
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Странник 09
1743397920
Сырожу после 7 подряд купленного чмо-пинство Мюллер повысит до главного тренера сб. Бразилии, тренировать на песчаных карьерах где-то под Ленинградом
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