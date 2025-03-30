Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Рубин». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Глушенков, Соболев, Педро, Энрике.
Главный тренер: Сергей Семак
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Иву, Ходжа, Вада, Шабанхаджай, Чуни.
Главный тренер: Рашид Рахимов
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Источник: «Бомбардир»