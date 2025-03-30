Кузьмичев дал прогноз на будущее Осинькина

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев предрек отставку главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину.

– Есть ли у Игоря Осинькина будущее в «Крыльях»?

– Я всегда считал Игоря сильным тренером. Вся та ситуация вокруг клуба точно не добавляет ему спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Думаю, руководство уже приняло по нему решение. С Осинькиным летом расстанутся, его не оставят. Хотя, на мой взгляд, это неправильно.

– Почему?

– Не вижу, кто придет ему на смену и сработает лучше. Но, похоже, летом Игорь этот проект покинет.