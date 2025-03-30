Генич дал свою версию, кто заставил Карпина вызвать Дзюбу в сборную

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением, как Артем Дзюба вызван на мартовский сбор сборной России.

Главный тренер сборной России вызвал Дзюбу на мартовский сбор.

Артем забил рекордный мяч за команду.

Дзюба и Карпин конфликтовали со времен «Спартака».

«Мне кажется, переговоры с Карпиным по вызову Дзюбы вел новый букмекерский партнер сборной России. Карпин является его амбассадором», – сказал Генич.

Букмекерскую контору, о которой говорит Генич, Карпин с сегодняшнего дня будет представлять в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?».