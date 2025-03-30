Генич дал свою версию, кто заставил Карпина вызвать Дзюбу в сборную

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением, как Артем Дзюба вызван на мартовский сбор сборной России.
- Главный тренер сборной России вызвал Дзюбу на мартовский сбор.
- Артем забил рекордный мяч за команду.
- Дзюба и Карпин конфликтовали со времен «Спартака».
«Мне кажется, переговоры с Карпиным по вызову Дзюбы вел новый букмекерский партнер сборной России. Карпин является его амбассадором», – сказал Генич.
Букмекерскую контору, о которой говорит Генич, Карпин с сегодняшнего дня будет представлять в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?».
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова