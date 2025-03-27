Карпин станет постоянным участником «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с 30 марта начнет свою работу в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?».

Карпин будет представлять в клубе букмекерскую компанию, спонсирующую РФС и – с 2025 года – телеигру.

Об этом сообщила бывшая сотрудница «Что? Где? Когда?» Полина Лысенко.