Карпин станет постоянным участником «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с 30 марта начнет свою работу в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?».
Карпин будет представлять в клубе букмекерскую компанию, спонсирующую РФС и – с 2025 года – телеигру.
Об этом сообщила бывшая сотрудница «Что? Где? Когда?» Полина Лысенко.
- В весенней серии «Что? Где? Когда?» запланировано 4 игры. 1-я – 30 марта.
- Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
- Сейчас команда проводит только товарищеские матчи.
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко