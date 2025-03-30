Пономарев не верит, что Слуцкий оплатил лечение Кушанашвили: «Это какая-то пиар-акция, ведь в России медицина бесплатная»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, что Леонид Слуцкий оплатил лечение журналисту Отару Кушанашвили.

«У Слуцкого большое сердце? Я абсолютно не верю, что Слуцкий оплатил лечение Отару! Отар – это известный фокусник, хороший шоумен и фантаст. Помню, как он в Португалии через забор перелез и для рекламы на футбольное поле побежал. Это тоже какая-то пиар-акция.

Я слышал, что у Отара заболевание, но я не верю в версию, что лечение оплатил Слуцкий. Лучше бы депутата известного назвал, Слуцкого пиарить уже не нужно. Если бы он еще сумму назвал, то тогда можно было поверить. Ну оплатил и что? Явно не какая-то огромная сумма.

Не верю, это трюк. У нас в России все это делается бесплатно. Тем более, если это химиотерапия. Государство само может о человеке позаботиться и оплатить. Там и оплачивать ничего не надо, бесплатная медицина.

Если бы он в Германию уехал или Америку, то это другое дело. Я в Германии жену пять лет лечил, тянул, спустил все деньги, даже Евгений Гинер помогал», – сказал Пономарев.