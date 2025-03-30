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  • Пономарев не верит, что Слуцкий оплатил лечение Кушанашвили: «Это какая-то пиар-акция, ведь в России медицина бесплатная»

Пономарев не верит, что Слуцкий оплатил лечение Кушанашвили: «Это какая-то пиар-акция, ведь в России медицина бесплатная»

30 марта 2025, 08:53
12

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, что Леонид Слуцкий оплатил лечение журналисту Отару Кушанашвили.

«У Слуцкого большое сердце? Я абсолютно не верю, что Слуцкий оплатил лечение Отару! Отар – это известный фокусник, хороший шоумен и фантаст. Помню, как он в Португалии через забор перелез и для рекламы на футбольное поле побежал. Это тоже какая-то пиар-акция.

Я слышал, что у Отара заболевание, но я не верю в версию, что лечение оплатил Слуцкий. Лучше бы депутата известного назвал, Слуцкого пиарить уже не нужно. Если бы он еще сумму назвал, то тогда можно было поверить. Ну оплатил и что? Явно не какая-то огромная сумма.

Не верю, это трюк. У нас в России все это делается бесплатно. Тем более, если это химиотерапия. Государство само может о человеке позаботиться и оплатить. Там и оплачивать ничего не надо, бесплатная медицина.

Если бы он в Германию уехал или Америку, то это другое дело. Я в Германии жену пять лет лечил, тянул, спустил все деньги, даже Евгений Гинер помогал», – сказал Пономарев.

  • Кроме Кушанашвили Слуцкий оплатил лечение тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько.
  • Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа».
  • Контракт до декабря.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Пономарев Владимир
Комментарии (12)
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BRO_football
1743318132
Может и есть бесплатно, да вот только негоже знаменитому журналисту лежать в старой районной больнице с какой-то там челядью из народа. Где ремонт не делали с советских времён, штукатурка с потолка сыпется, окна продувают, грязные полы и кормят одной капустой. Им всем подавай эксклюзивную профессиональную платную медицину. Чтобы сервис был на высшем уровне, врачи уровня профессора наук, питание как в ресторане и т.д. Вот какое-то такое лечение оплатил Слуцкий.
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vsolon
1743321067
посмотри ТВ и узнаешь все цены и о бесплатной медецине немного (там много больных просящих о мат. помощи..)
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Cleaner
1743321109
Пономарев, ты В КАКОЙ России живешь???...(((
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andr45
1743321414
То-то в стране с бесплатной медициной ежедневно идут денежные сборы на операции, лечение, лекарства, протезы, ...
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balam
1743321919
если бесплатно,че не лечится
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Skull_Boy
1743322366
Это тот Понамарев которому не хватает 80к в месяц
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sochi-2013
1743329894
Мозги в СССР оставил
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aaaaahhhh
1743334526
интересно в какой России он живет? Социалистической давно не стало...
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