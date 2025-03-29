Шнякин заявил, что «Динамо» забило 1-й гол «Оренбургу» с фолом

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин считает, что «Динамо» открыло счет в матче с «Оренбургом» (5:1) с нарушением.

«А это как не фол?

Сделал супер-пупер замедление. Ощущение, что и правую ногу Алексея Татаева Хорхе Карраскаль слегка задевает (хотя не факт), но по левой ноге точно попал. Уверенно. Ладно главный решил засчитать – он выбрал классную позицию, кстати. А что по ВАР?» – написал Шнякин.