Алаев: «Конфликт Карпина и Дзюбы исчерпан»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил об окончании конфликта Валерия Карпина и Артема Дзюбы.

Главный тренер сборной России вызвал Дзюбу на мартовский сбор.

Артем забил рекордный мяч за команду.

Дзюба и Карпин конфликтовали со времен «Спартака».

«Это правильное и мудрое решение Валерия Георгиевича. Более того, мы с ним это обсуждали, и я его двумя руками поддержал. И то, что Артем сыграл в этом матче, вышел капитаном, побил рекорд – красивая история. Артем ее заслужил.

Рад, что они примирились, и конфликт исчерпан. Если все наши конфликты будут заканчиваться так, я двумя руками за», – сказал Алаев.