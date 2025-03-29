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Алаев: «Конфликт Карпина и Дзюбы исчерпан»

29 марта 2025, 11:05
2

Президент РПЛ Александр Алаев заявил об окончании конфликта Валерия Карпина и Артема Дзюбы.

  • Главный тренер сборной России вызвал Дзюбу на мартовский сбор.
  • Артем забил рекордный мяч за команду.
  • Дзюба и Карпин конфликтовали со времен «Спартака».

«Это правильное и мудрое решение Валерия Георгиевича. Более того, мы с ним это обсуждали, и я его двумя руками поддержал. И то, что Артем сыграл в этом матче, вышел капитаном, побил рекорд – красивая история. Артем ее заслужил.

Рад, что они примирились, и конфликт исчерпан. Если все наши конфликты будут заканчиваться так, я двумя руками за», – сказал Алаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Акрон Дзюба Артем Карпин Валерий Алаев Александр
Комментарии (2)
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Fibercore
1743244610
Ну, ну... оно видно, как исчерпан, что сразу после гола Валера Артёма отправил во свояси, а мог бы ещё и Замбии забить. Инициатор Приказа Карпину хотя бы не палился так явно, а дали бы отыграть две игры. А так, явный заказ был Валере на вызов Дзюбы.
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Fibercore
1743326891
Конечно, исчерпан! Т.к. Артёма в Сборной больше не будет)
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