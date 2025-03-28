Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба констатировал конец конфликта с Валерием Карпиным.

Главный тренер сборной России вызвал Дзюбу на мартовский сбор.

Артем забил рекордный мяч за команду.

Дзюба и Карпин конфликтовали со времен «Спартака».

– Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс. На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал... Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.

– История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?

– Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.