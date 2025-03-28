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  • Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»

Дзюба: «Впредь не скажу ни одного плохого слова про Карпина, я восхищен им»

Сегодня, 16:32
5

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба констатировал конец конфликта с Валерием Карпиным.

  • Главный тренер сборной России вызвал Дзюбу на мартовский сбор.
  • Артем забил рекордный мяч за команду.
  • Дзюба и Карпин конфликтовали со времен «Спартака».

– Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс. На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал... Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.

– История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?

– Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (5)
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темирхан
1743170297
вау!
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БАЗАРА НЕТ
1743172149
Умный человек склонен менять свое мнение! И Артём и Валера оба молодцы
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БАЗАРА НЕТ
1743172236
Интересно скажет такое же Артём про Семака? Думаю нет, кажется Семак по отношению к нему поступил совсем уж подло
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...короче
1743173068
...даже предложил ему подрочить на брудершафт! P.S. Извините, не смог удержаться)...
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raritet
1743176564
Никто и не сомневался. Тебе подогнали звание лучшего бомбардир, под тебя подогнали целый вагон гренландцев - кушай не хочу. Тут нужно икону заказать Валерия , заступника футболистов .
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