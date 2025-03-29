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  • Рабинер прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Рабинер прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

29 марта 2025, 10:15
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Локомотив» (5:1).

«Крылья» засандалили в первом тайме четыре безответных «Локомотиву», в том числе такую красоту от Ивана Сергеева. К пятой минуте уже было 2:0. И это даже не всe, что Самара могла забить.

«Локо» выступает в роли манекенов на тренировке. Или боксерской груши. Повторяю, для «Крыльев», которые ужасно начали весну – проиграли дома «Акрону», получили четыре от Махачкалы!

Чудны дела твои, футбольный Господи», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
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