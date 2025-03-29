Рабинер прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1).

«Крылья» засандалили в первом тайме четыре безответных «Локомотиву», в том числе такую красоту от Ивана Сергеева. К пятой минуте уже было 2:0. И это даже не всe, что Самара могла забить.

«Локо» выступает в роли манекенов на тренировке. Или боксерской груши. Повторяю, для «Крыльев», которые ужасно начали весну – проиграли дома «Акрону», получили четыре от Махачкалы!

Чудны дела твои, футбольный Господи», – написал Рабинер.