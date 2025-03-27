В «Ростове» прояснили ситуацию с невозвращенцем Саравией

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что полузащитник Родриго Саравия все еще может вернуться в клуб.
- Уругвайский футболист не приехал на тренировочный сбор в январе.
- Сообщалось, что он не хочет продолжать карьеру в РПЛ.
- «Ростов» может подать в суд на игрока, купленного летом у «Пеньяроля» за 1,95 млн евро.
«Мы ждем Саравию, сейчас находимся в диалоге с ним и его представителями.
У игрока есть вопросы личного характера, но клуб рассчитывает на него, это талантливый футболист.
Надеемся, что Родриго как можно быстрее решит свои проблемы и вернется в расположение команды.
Мы также готовы оказать игроку помощь в решении его проблемы», – сказал Рыскин.
Источник: «Спорт-Экспресс»