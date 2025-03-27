Семин оценил выбор соперника для сборной России на октябрь

Юрий Семин высказался о том, что сборная России осенью сыграет с Ираном.

Товарищеский матч намечен на 6 октября.

Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026.

«Сборная Ирана – хороший и серьезный соперник. Это крепкая команда, которая успешно играет в своей азиатской зоне. И много иранских футболистов выступает в европейских клубах.

Я думаю, что при подготовке к чемпионату мира они наверняка сыграют основным составом.

Матч будет интересным, сборная Ирана – один из самых сильных соперников сборной России за последнее время. Игра станет хорошей проверкой для нашей команды», – заявил Семин.