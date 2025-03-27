Семин оценил выбор соперника для сборной России на октябрь

Юрий Семин высказался о том, что сборная России осенью сыграет с Ираном.
- Товарищеский матч намечен на 6 октября.
- Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026.
«Сборная Ирана – хороший и серьезный соперник. Это крепкая команда, которая успешно играет в своей азиатской зоне. И много иранских футболистов выступает в европейских клубах.
Я думаю, что при подготовке к чемпионату мира они наверняка сыграют основным составом.
Матч будет интересным, сборная Ирана – один из самых сильных соперников сборной России за последнее время. Игра станет хорошей проверкой для нашей команды», – заявил Семин.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- У сборной сейчас серия из 8 побед подряд с общим счетом 44:0.
- Следующие матчи команда проведет в июне – с Нигерией и Беларусью.
Источник: «Р-Спорт»