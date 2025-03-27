Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Семин оценил выбор соперника для сборной России на октябрь

Сегодня, 00:40
1

Юрий Семин высказался о том, что сборная России осенью сыграет с Ираном.

  • Товарищеский матч намечен на 6 октября.
  • Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026.

«Сборная Ирана – хороший и серьезный соперник. Это крепкая команда, которая успешно играет в своей азиатской зоне. И много иранских футболистов выступает в европейских клубах.

Я думаю, что при подготовке к чемпионату мира они наверняка сыграют основным составом.

Матч будет интересным, сборная Ирана – один из самых сильных соперников сборной России за последнее время. Игра станет хорошей проверкой для нашей команды», – заявил Семин.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • У сборной сейчас серия из 8 побед подряд с общим счетом 44:0.
  • Следующие матчи команда проведет в июне – с Нигерией и Беларусью.

Еще по теме:
Семин сказал, способна ли сборная России побороться за выход на ЧМ
Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева
Семин ответил, в каком случае «Спартак» станет чемпионом России 15
Источник: «Р-Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Иран Семин Юрий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1743026974
вы бы рейтинг ирана сразу написали, чтобы было понятно, о чём речь, и так ли он силён.
Ответить
Главные новости
Зобнин раскрыл состав капитанского совета «Спартака»
01:04
Орлов – Глушенкову: «Парень, если ты не хочешь играть в «Зените» – уходи»
00:46
1
Головин – самый высокооплачиваемый игрок «Монако»
00:30
Кокорин: «Если подрался с чиновником – ты вообще топ в российской тюрьме»
00:12
1
Погребняк высказался о спорах вокруг судейства в матче «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 23:43
3
Названы самые высокооплачиваемые футболисты Примеры
Вчера, 23:01
В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России
Вчера, 22:55
2
Реакция Комличенко на новость о скором снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:47
Федотов объяснил, почему ЭСК РФС проигнорировал запрос «Зенита» разобрать желтые карточки трем игрокам «Спартака»
Вчера, 22:39
13
Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
Вчера, 22:17
Все новости
Все новости
Семин оценил выбор соперника для сборной России на октябрь
00:40
1
В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России
Вчера, 22:55
2
Стало известно, где сыграют Россия и Иран в октябре
Вчера, 22:23
РФС ведет переговоры о товарищеском матче России с 12-й сборной мира
Вчера, 16:04
5
Назван соперник сборной России в октябре
Вчера, 13:59
2
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова
Вчера, 12:36
1
Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России
Вчера, 12:03
4
Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы
Вчера, 10:40
2
Корнеев похвалил сборную России
Вчера, 10:31
4
Кафанов сказал, кто является первым номером сборной России
Вчера, 08:55
2
Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии
Вчера, 08:00
7
Тренер Замбии объяснил разгромное поражение от сборной России
Вчера, 01:23
2
Черчесов прокомментировал хет-трик Глушенкова в ворота Замбии
Вчера, 01:07
2
ВидеоРэпер Macan просил у РФС трусы, носки, кальян и 15-летний виски – ему дали только флаг России
25 марта
4
Карпин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота Замбии
25 марта
2
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Замбией
25 марта
Комаров оценил свой дебют за сборную России
25 марта
Мостовой отреагировал на победу России над Замбией
25 марта
5
Товарищеский матч. Россия разгромила Замбию (5:0) благодаря хет-трику Глушенкова
25 марта
28
Назван капитан сборной России на матч с Замбией
25 марта
Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы
25 марта
3
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
25 марта
3
Семин сказал, способна ли сборная России побороться за выход на ЧМ
25 марта
Мостовой – о Дзюбе в сборной России: «Что приехал, что уехал – мне все равно»
24 марта
1
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
24 марта
1
Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева
24 марта
Где смотреть матч Россия – Замбия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 25 марта 2025
24 марта
Карпин назвал самого универсального игрока сборной России
24 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 