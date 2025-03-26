Стало известно, где сыграют Россия и Иран в октябре

Федерация футбола Ирана подтвердила планы провести товарищеский матч со сборной России осенью этого года.

«Мы договорились с Россией о товарищеском матче 6 октября. Это подтвердил президент Федерации футбола Ирана. Однако со стороны РФС документы еще не подписаны.

Мы согласовываем место проведения игры. Как только все документы будут подписаны, наши федерации официально об этом объявят.

Матч пройдет в России», – сообщили в ФФИ.