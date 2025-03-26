Юран высказался о конфликте Глушенкова и Семака в «Зените»

Сергей Юран прокомментировал слухи о разногласиях внутри «Зенита».

Сообщалось о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

Также утверждается, что нападающий демонстративно покинул недавнюю тренировку.

«Есть чeткое разделение на тренера и футболиста. Тренер несeт ответственность, требует от футболистов на поле выполнять свои задумки. Нравится это футболистам или нет, но они должны выполнять это.

Я допущу, что что-то могут сказать Месси, Роналду, Марадона – это великие футболисты. Но даже они себе не позволяли каких-то высказываний.

Я бы посоветовал футболистам заниматься своей работой. А за результат в любом случае будут спрашивать с тренера.

Когда «Зенит» выигрывал, всe было нормально с ролью Глушенкова на поле. Но Семак же его сейчас поставил не в ворота или защитником. А на поле каждый футболист должен «таскать пианино».

Такие высказывания не красят футболистов. Нужно всегда начинать с себя. А то сегодня – не та позиция, вышел не с первых минут, а завтра остальные будут рассказывать то же самое.

Что касается поражения «Спартаку», то это часть футбола – он состоит из побед, ничьих и поражений. Нужно всe проанализировать и понимать, что есть 100-летие клуба и болельщик, который ждeт чемпионство.

Нужно закусить и стараться быть полезным в любой позиции. Подобные моменты не должны случаться внутри команды. Но Семак – опытный тренер. Он разберeтся.

Впереди девять туров, а не два, чтобы бить тревогу. Комментировать работу можно тогда, когда закончишь с футболом. А сейчас есть требования главного тренера, которые нужно выполнять», – сказал Юран.