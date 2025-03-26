Кафанов сказал, кто является первым номером сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о ситуации с голкиперами национальной команды.

– Есть ли на данный момент в сборной России вратарь, которого можно назвать первым номером?

– Матвей Сафонов. Если он приедет в сборную – будет играть.

– Можно ли сказать, что сейчас конкуренция за место первого номера сборной выше, чем в начале десятых годов?

– Она даже выше, чем два года назад. Она уже тогда была высокой. В том году стала ещe выше, в этом – ещe выше.

– Отсутствие игр с европейскими командами – это плохо для РПЛ? Уровень лиги упал?

– Думаю, что с каждым годом чемпионат России становится сильнее. Имею в виду, что российские футболисты растут. Среди молодых российских ребят стало больше заметных фигур. Когда начнутся международные игры, наши клубы и наша сборная будут готовы сразу вклиниться в борьбу и показывать хороший футбол.