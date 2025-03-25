Козлов рассказал об эмоциях от победы над «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о победе своего клуба над «Зенитом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ 28 сентября.

«Победа над «Зенитом» в первом круге – особенные чувства. Это главный соперник, и вечный фаворит чемпионата. Они не один сезон были на первом месте. Приятно обыграть «Зенит», но это в прошлом. Впереди ещe одна игра с ними, и надо настраиваться на неe», – сказал Козлов.