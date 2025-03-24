Черчесов объяснил провал России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» проанализировал вылет с Евро-2020 на групповой стадии.

– Евро 2021-го года. В чeм были сложности? Что уже, может быть, было по-другому в сравнении с чемпионатом мира 2018 года? Наверняка вы делали глубокий анализ. Вот чем можете, пожалуйста, поделитесь.

– Чемпионат Европы – это в какой-то степени больно. Но опыт, опять же. Ты его нигде не купишь. У меня так. Ты вот это увидел и можешь что-то поменять, но не много. Направление правильное. Что помешало? 10 месяцев или 11 мы не встречались из-за пандемии. Ну, а потом они приехали. Футболист X, он выглядит так же. Этот так же, этот так же. Но они другие стали. 11 месяцев, каждый месяц мы на них не влияли, только телефон. И они стали другие.

Вот опять же, хотите верьте, хотите нет. Если бы мы вот отборочный закончили и плавно перешли в чемпионат Европы сразу, это была бы абсолютно другая команда. Я не говорю, чтобы мы все [матчи] выиграли. Может быть, то же самое сыграли, но там не 3:0 проиграли бельгийцам, а 1:0, условно.

Но это была бы другая команда. Ну, той команды, которая была на чемпионате мира и которая плавно, мощно прошла [отбор], не стало. Вот внутренне они просто не стали командой. И начинаешь думать, два варианта всегда. Ну хорошо, тех же буду вызывать, они же герои чемпионата мира. Ну, не пройдeт, что я могу сделать, да? Ну, так как ты тренер и как-то должен ответственно подходить.

Опять же, не надо, я не люблю президентам это говорить, чтобы не затягивать их и потом сказать, ну, мы же это вместе решали. Ну, я принял решение, что эту команду надо трансформировать. Дивеев появился там, Мухин там появился, Сафонов и так далее и тому подобное. Та команда уже не могла, а эта команда ещe не до конца могла. Поэтому бариновы, мухины там и компания, всe, мы поменяли, чтобы к отбору чемпионата мира [она была готова].