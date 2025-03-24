Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Черчесов объяснил провал России на Евро-2020

Сегодня, 16:59

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» проанализировал вылет с Евро-2020 на групповой стадии.

– Евро 2021-го года. В чeм были сложности? Что уже, может быть, было по-другому в сравнении с чемпионатом мира 2018 года? Наверняка вы делали глубокий анализ. Вот чем можете, пожалуйста, поделитесь.

– Чемпионат Европы – это в какой-то степени больно. Но опыт, опять же. Ты его нигде не купишь. У меня так. Ты вот это увидел и можешь что-то поменять, но не много. Направление правильное. Что помешало? 10 месяцев или 11 мы не встречались из-за пандемии. Ну, а потом они приехали. Футболист X, он выглядит так же. Этот так же, этот так же. Но они другие стали. 11 месяцев, каждый месяц мы на них не влияли, только телефон. И они стали другие.

Вот опять же, хотите верьте, хотите нет. Если бы мы вот отборочный закончили и плавно перешли в чемпионат Европы сразу, это была бы абсолютно другая команда. Я не говорю, чтобы мы все [матчи] выиграли. Может быть, то же самое сыграли, но там не 3:0 проиграли бельгийцам, а 1:0, условно.

Но это была бы другая команда. Ну, той команды, которая была на чемпионате мира и которая плавно, мощно прошла [отбор], не стало. Вот внутренне они просто не стали командой. И начинаешь думать, два варианта всегда. Ну хорошо, тех же буду вызывать, они же герои чемпионата мира. Ну, не пройдeт, что я могу сделать, да? Ну, так как ты тренер и как-то должен ответственно подходить.

Опять же, не надо, я не люблю президентам это говорить, чтобы не затягивать их и потом сказать, ну, мы же это вместе решали. Ну, я принял решение, что эту команду надо трансформировать. Дивеев появился там, Мухин там появился, Сафонов и так далее и тому подобное. Та команда уже не могла, а эта команда ещe не до конца могла. Поэтому бариновы, мухины там и компания, всe, мы поменяли, чтобы к отбору чемпионата мира [она была готова].

  • Черчесов покинул команду после Евро-2020.
  • Его сменил Валерий Карпин.
  • После сборной России Черчесов тренировал «Ференцварош» и сборную Казахстана.

Еще по теме:
Черчесов высказался о тренерском имидже: «Все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим» 1
Черчесов назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы 1
Отбор ЧМ-2026. Казахстан уступил Уэльсу (1:3) в 1-м матче без Черчесова 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
7
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
1
Определен самый популярный матч РПЛ в 2024 году
18:22
1
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину
17:55
1
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»
17:29
14
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
10
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Все новости
Все новости
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
18:45
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес
17:20
2
Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона
17:13
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
Черчесов объяснил провал России на Евро-2020
16:59
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
10
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы
16:15
3
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Головин подешевел на Transfermarkt
15:43
10
Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»
15:03
3
Черчесов высказался о тренерском имидже: «Все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим»
14:53
1
Стало известно, когда хавбек «Зенита» вернется на поле после перелома
14:45
Мамаев высказался о работе в футболе
14:11
Защитник «Зенита» Чистяков не готов к переходу в Первую лигу
13:45
1
Названы самые популярные в России клубы по версии «Кинопоиска»
13:35
7
Гендиректор «Пари НН» назвал условия, при которых Гончаренко останется главным тренером
13:24
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»
13:11
5
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу
12:59
1
Гендиректор «Пари НН» объяснил роль Романцева в клубе
12:46
4
«Зенит» может летом продать защитника в Европу
12:32
1
Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году
12:19
2
Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой
12:02
7
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
11:30
1
Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке
11:24
Козлов объяснил, почему не жалеет об уходе из «Зенита»
10:56
8
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 