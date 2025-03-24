Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин оценил, насколько важно для Валерия Карпина побить рекорд Олега Романцева в национальной команде по числу матчей без поражений подряд.

– Я думаю, что это не важно. В этих рекордах уровень сопротивления совершенно разный. Они работают по своей программе. Вот и всe.

Надо принимать участие в международных матчах. Надо какие-то очки для коэффициента УЕФА набирать. Заодно есть большая группа игроков, которых посмотрел Карпин. Когда-то надо останавливаться на составе, наверное.

– Замбия сможет удивить сборную России в следующем матче?

– Не может. Потому что у нее нет большой группы основных игроков.