Семин высказался о возможности Карпина побить рекорд Романцева

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин оценил, насколько важно для Валерия Карпина побить рекорд Олега Романцева в национальной команде по числу матчей без поражений подряд.
– Я думаю, что это не важно. В этих рекордах уровень сопротивления совершенно разный. Они работают по своей программе. Вот и всe.
Надо принимать участие в международных матчах. Надо какие-то очки для коэффициента УЕФА набирать. Заодно есть большая группа игроков, которых посмотрел Карпин. Когда-то надо останавливаться на составе, наверное.
– Замбия сможет удивить сборную России в следующем матче?
– Не может. Потому что у нее нет большой группы основных игроков.
- Матч Россия – Замбия пройдет 25 марта и начнется в 20:00 мск.
- Беспроигрышная серия Романцева в национальной команде составила 17 игр. У Карпина она на данный момент достигла 15 матчей. При этом в ней не учтено поражение России от олимпийской сборной Египта (1:2) 11 сентября 2023 года.
- Последний раз сборная России проиграла Хорватии (0:1) в гостевом матче отбора на ЧМ-2022.
Источник: «Спорт день за днём»