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  • Каррера оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки

Каррера оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки

Сегодня, 19:54

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что в ближайшее время российские клубы вернутся в еврокубки.

«Я уверен на 100 процентов, что в самое ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы в Европу. Осталось ждать совсем не долго этого возвращения.

Я думаю, что российские клубы составят хорошую конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов и в других турнирах», – сказал Каррера.

  • Итальянский тренер возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах. Под руководством итальянского специалиста красно-белые провели шесть матчей в Лиге чемпионов: 1 победа, 3 ничьих и 2 поражения.
  • Российские клуб и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Каррера Массимо
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