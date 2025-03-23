Каррера оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что в ближайшее время российские клубы вернутся в еврокубки.
«Я уверен на 100 процентов, что в самое ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы в Европу. Осталось ждать совсем не долго этого возвращения.
Я думаю, что российские клубы составят хорошую конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов и в других турнирах», – сказал Каррера.
- Итальянский тренер возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах. Под руководством итальянского специалиста красно-белые провели шесть матчей в Лиге чемпионов: 1 победа, 3 ничьих и 2 поражения.
- Российские клуб и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»