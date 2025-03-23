Каррера оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что в ближайшее время российские клубы вернутся в еврокубки.

«Я уверен на 100 процентов, что в самое ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы в Европу. Осталось ждать совсем не долго этого возвращения.

Я думаю, что российские клубы составят хорошую конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов и в других турнирах», – сказал Каррера.