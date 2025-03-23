«Рубин» разгромил соперника в товарищеском матче, махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат»

«Рубин» разгромил «Оренбург-2» в товарищеском матче со счетом 6:0. По два гола у казанцев забили Касра Тахери и Никола Чумич, по одному – Александр Зотов и Дмитрий Кабутов. Игра прошла в Сочи.

В Грозном «Ахмат» проиграл «Динамо Мх» со счетом 1:2. Гол у хозяев забил Родриго Диас. У махачкалинцев отличились Гамид Агаларов и Сердер Сердеров.

Товарищеские матчи

Рубин (Казань) – Оренбург-2 – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зотов, 33; 2:0 – Чумич, 52; 3:0 – Чумич, 69; 4:0 – Тахери, 71; 5:0 – Кабутов, 80; 6:0 – Тахери, 89.

Ахмат (Грозный) – Динамо (Махачкала) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Агаларов, 44; 1:1 – Родриго Диас, 59; 1:2 – Сердеров, 79.