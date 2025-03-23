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Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»

Сегодня, 00:54

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил победу над «Партизаном» (2:1) в товарищеском матче.

«Очень рад, что мы приехали в Белград и провели здесь два прекрасных дня. Вчера полный зал поприветствовал нас на баскетбольном матче, а сегодня и здесь на стадионе собралось около 15 тысяч человек!

Дружба наших клубов продолжается, дружба наших болельщиков продолжается. Здорово, что все – фанаты и «Партизана», и ЦСКА – были на одной трибуне. Это создало невероятную футбольную атмосферу!

Все было прекрасно, а сам матч стал полезным для обеих команд. Поэтому я очень рад, что мы приехали на эту игру. Хочу сказать большое спасибо всем организаторам, руководству футбольного и баскетбольного «Партизана» и ЦСКА, фанатам, которые сегодня пришли на матч. И отдельно хочу сказать спасибо за награду, которую я получил от клуба и в особенности вчера и сегодня от фанатов. Это самое главное и важное для меня», – сказал Николич.

  • У ЦСКА забили Алеррандро и Рифат Жемалетдинов.
  • Николич брал с «Партизаном» чемпионат и кубок Сербии.
  • В ближайшем туре РПЛ ЦСКА примет «Динамо Мх» (29 марта).

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Партизан Николич Марко
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