Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил победу над «Партизаном» (2:1) в товарищеском матче.

«Очень рад, что мы приехали в Белград и провели здесь два прекрасных дня. Вчера полный зал поприветствовал нас на баскетбольном матче, а сегодня и здесь на стадионе собралось около 15 тысяч человек!

Дружба наших клубов продолжается, дружба наших болельщиков продолжается. Здорово, что все – фанаты и «Партизана», и ЦСКА – были на одной трибуне. Это создало невероятную футбольную атмосферу!

Все было прекрасно, а сам матч стал полезным для обеих команд. Поэтому я очень рад, что мы приехали на эту игру. Хочу сказать большое спасибо всем организаторам, руководству футбольного и баскетбольного «Партизана» и ЦСКА, фанатам, которые сегодня пришли на матч. И отдельно хочу сказать спасибо за награду, которую я получил от клуба и в особенности вчера и сегодня от фанатов. Это самое главное и важное для меня», – сказал Николич.