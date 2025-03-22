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  • «Торпедо» задолжало деньги за корпоратив в честь 100-летия – известна сумма

«Торпедо» задолжало деньги за корпоратив в честь 100-летия – известна сумма

Сегодня, 21:09
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Стало известно об еще одном долге «Торпедо». Клуб не оплатил корпоратив в честь 100-летия.

«Торпедо», который обвиняли в неоплате воды на 1,2 миллиона рублей, задолжал ещe миллион. На этот раз они не перевели деньги организаторам корпоратива в честь 100-летия клуба.

Руководство чeрно-белых залудилось в честь кругленькой даты ещe в прошлом году. Несмотря на то что провалили сезон в ФНЛ. На банкете всe было как положено: украшения, выпивка, колбаски, сыры и прочий закусон для «пролетарской кузницы». За всe ответственна была екатеринбургско-московская команда «Граффин-Эвент».

Тарталетки съели, танцы отплясали, песни спели, а вот 1 045 338,79 рублей за торжество не заплатили. Поэтому фирма пошла в суд. Заявила, что представители «Торпедо» киданули их, попросили помочь вернуть их заработанные честным креативом и пунктуацией деньги», – написал источник.

  • «Торпедо» идет в Первой лиге 2-м.
  • Команду тренирует Олег Кононов.
  • «Торпедо» вылетел из РПЛ в 2023 году.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Первая лига Торпедо
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Комментарии (1)
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кайрос
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корпоратив в честь 100-летия==== Денех нет.Но понты есть.Гы гы
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