«Торпедо» задолжало деньги за корпоратив в честь 100-летия – известна сумма

Стало известно об еще одном долге «Торпедо». Клуб не оплатил корпоратив в честь 100-летия.

«Торпедо», который обвиняли в неоплате воды на 1,2 миллиона рублей, задолжал ещe миллион. На этот раз они не перевели деньги организаторам корпоратива в честь 100-летия клуба.

Руководство чeрно-белых залудилось в честь кругленькой даты ещe в прошлом году. Несмотря на то что провалили сезон в ФНЛ. На банкете всe было как положено: украшения, выпивка, колбаски, сыры и прочий закусон для «пролетарской кузницы». За всe ответственна была екатеринбургско-московская команда «Граффин-Эвент».

Тарталетки съели, танцы отплясали, песни спели, а вот 1 045 338,79 рублей за торжество не заплатили. Поэтому фирма пошла в суд. Заявила, что представители «Торпедо» киданули их, попросили помочь вернуть их заработанные честным креативом и пунктуацией деньги», – написал источник.