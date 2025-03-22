Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над БАТЭ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил товарищеский матч против БАТЭ (5:0).

Дубль оформил Александр Соболев.

Следующий соперник «Зенита» – «Рубин» (30 марта).

«Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.

– Какую пищу для размышлений вы получили по итогам матча?

– Хочется поблагодарить болельщиков, 23 тысячи пришло на сегодняшний матч. Об этом только можно мечтать. Безусловно, провести товарищеский матч при таком стечении болельщиков – это здорово. Спасибо огромное болельщикам, что пришли, и фанатам, что поддерживают. Матч прошел в великолепной атмосфере.

Что касается самой игры, главное – тонус игровой и время для тех, кто не играл. Слава богу, что все без травм. Посмотрели, кто в каком состоянии находится, какие‑то моменты со знаком плюс есть, над чем‑то нужно работать. Как и в любой игре, можно подчеркнуть хорошее и плохое.