Реакция Безбородова на новость о возможном уголовном преследовании

Отстраненный арбитр Владислав Безбородов прокомментировал информацию о том, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.
Якобы футбольный судья брал деньги от обеих команд перед матчами РПЛ.
– Можете подтвердить или опровергнуть?
– Ничего об этом не знаю.
- Безбородова отстранили в ноябре.
- Срок бана – до конца сезона-2024/25.
- Причина – рефери оставил в телеграме комментарий с похвалой самого себя.
- Он нарушил дисциплинарный регламент, написав: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».
Источник: «Матч ТВ»