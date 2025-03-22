Реакция Безбородова на новость о возможном уголовном преследовании

Отстраненный арбитр Владислав Безбородов прокомментировал информацию о том, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

Якобы футбольный судья брал деньги от обеих команд перед матчами РПЛ.

– Можете подтвердить или опровергнуть?

– Ничего об этом не знаю.