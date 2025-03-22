Судья Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Проблемы отстраненного арбитра Владислава Безбородова могут усугубиться.

Есть риск, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

«Самарские следователи МВД выяснили схему, по которой, по их мнению, могли получать деньги российские судьи.

Якобы чаще всего они брали деньги с представителей сразу двух команд.

Однако теперь они столкнулись с проблемой, что практически нереально доказать факт передачи денег, а, следовательно, привлечь к ответственности.

При этом, если судья брал деньги с двух команд, то значит, он не оказывал влияние на результат, а занимался мошенничеством.

Один из судей, кто чаще всего упоминается в материалах дела, – Владислав Безбородов«, – сообщил источник.