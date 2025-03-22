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  • Судья Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Судья Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Сегодня, 14:48
1

Проблемы отстраненного арбитра Владислава Безбородова могут усугубиться.

Есть риск, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

«Самарские следователи МВД выяснили схему, по которой, по их мнению, могли получать деньги российские судьи.

Якобы чаще всего они брали деньги с представителей сразу двух команд.

Однако теперь они столкнулись с проблемой, что практически нереально доказать факт передачи денег, а, следовательно, привлечь к ответственности.

При этом, если судья брал деньги с двух команд, то значит, он не оказывал влияние на результат, а занимался мошенничеством.

Один из судей, кто чаще всего упоминается в материалах дела, – Владислав Безбородов«, – сообщил источник.

  • Безбородова отстранили в ноябре.
  • Срок бана – до конца сезона-2024/25.
  • Причина – рефери оставил в телеграме комментарий с похвалой самого себя.
  • Он нарушил дисциплинарный регламент, написав: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

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Источник: Sport Baza
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав
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Комментарии (1)
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rash1959
1742645362
Всем судьям по полиграфу в жопу, в виде берёзового кола.
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