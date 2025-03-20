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Гаджиев хочет принять в Дагестане матч Россия – США

Сегодня, 20:08

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о потенциальном матче Россия – США.

«Хотелось бы такой матч провести в Дагестане. Мы бы их покатали по горам и показали, какая Россия многонациональная страна, показали бы, как у нас в стране умеют выстраивать отношения.

Какую экскурсию провел бы для американской стороны первым делом? Конечно, Дербент и горы. Самый старый город на Руси. Тем более, благодаря Сулейману Керимову этот город стал краше, он много вкладывает в развитие Дербента», – сказал Гаджиев.

  • На этой неделе президенты России и США договорились о проведении хоккейного матча.
  • Сборная России отстранена от международного футбола.
  • Команда проводит только товарищеские игры.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Динамо Мх Россия США Гаджиев Гаджи
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