Червиченко допустил, что Россия попадет на ЧМ-2026 без отбора

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах сборной России.

«В марте стартует отбор ЧМ-2026? Может, нас и без отбора туда допустят. Будет большое соглашение с США по многим параметрам. Пусть нам все компенсируют.

Я бы запрашивал такой проходной билет как компенсацию за эти три года отстранения. Мы же из-за вашего беззакония не играли. Если тогда вы повернули свои регламенты против нас, то теперь придется повернуть в нашу сторону», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.