Карпин ответил, сыграет ли Дзюба с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, планируется ли участие Артема Дзюбы во втором мартовском матче.
- В среду форвард «Акрона» сыграл с Гренадой (5:0), забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- 25 марта россияне примут Замбию.
– Артем Дзюба сказал, что если еще позовут в сборную, то с удовольствием приедет. Значит ли это, что с Замбией Дзюба не выйдет играть в футбол?
– Так он и сегодня не выходил (смеется). Посмотрим по состоянию других футболистов, у нас есть еще два нападающих, которые сегодня вообще не участвовали, – Мусаев, Комличенко, хотим всем дать время. Поговорим с Артемом и решим.
– Дзюба сказал, что вы ехали вчера вместе в машине. Для вас был важен разговор?
– Этот вызов – самое главное. Я могу говорить с кем угодно и не вызывать. Так получилось, что после долгой пресс‑конференции автобус уехал.
Не оставлять же было Артема здесь и не вызывать такси, поэтому он поехал со мной на машине.
– Останется ли Дзюба на игру с Замбией?
– Пока не могу сказать, кто попадет (в состав). Думаю, мало кто попадет в основной состав, наверное, состав будет новый.
Будем определять. 26 игроков для игры много, кто‑то может уехать. Дзюба тоже может уехать, у нас четыре нападающих вызваны.