Карпин ответил, сыграет ли Дзюба с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, планируется ли участие Артема Дзюбы во втором мартовском матче.

В среду форвард «Акрона» сыграл с Гренадой (5:0), забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

25 марта россияне примут Замбию.

– Артем Дзюба сказал, что если еще позовут в сборную, то с удовольствием приедет. Значит ли это, что с Замбией Дзюба не выйдет играть в футбол?

– Так он и сегодня не выходил (смеется). Посмотрим по состоянию других футболистов, у нас есть еще два нападающих, которые сегодня вообще не участвовали, – Мусаев, Комличенко, хотим всем дать время. Поговорим с Артемом и решим.

– Дзюба сказал, что вы ехали вчера вместе в машине. Для вас был важен разговор?

– Этот вызов – самое главное. Я могу говорить с кем угодно и не вызывать. Так получилось, что после долгой пресс‑конференции автобус уехал.

Не оставлять же было Артема здесь и не вызывать такси, поэтому он поехал со мной на машине.

– Останется ли Дзюба на игру с Замбией?

– Пока не могу сказать, кто попадет (в состав). Думаю, мало кто попадет в основной состав, наверное, состав будет новый.

Будем определять. 26 игроков для игры много, кто‑то может уехать. Дзюба тоже может уехать, у нас четыре нападающих вызваны.