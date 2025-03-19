Дзюба сделал заявление о взаимоотношениях с Карпиным

Артем Дзюба заявил о примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
- Форвард «Акрона» сегодня стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив «Гренаде» (5:0).
- Он впервые сыграл за сборную при Карпине после почти 4-летней паузы.
- После замены Дзюба обнялся с Карпиным.
«Я с Валерием Георгиевичем в хороших отношениях. Тьфу‑тьфу, вчера ехали в машине, разговаривали очень хорошо.
Мы оба повзрослели уже. Я в том состоянии, когда не хочу ни с кем ругаться», – сказал Дзюба.
Источник: «Матч ТВ»