Дзюба сделал заявление о взаимоотношениях с Карпиным

Артем Дзюба заявил о примирении с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Форвард «Акрона» сегодня стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив «Гренаде» (5:0).

Он впервые сыграл за сборную при Карпине после почти 4-летней паузы.

После замены Дзюба обнялся с Карпиным.

«Я с Валерием Георгиевичем в хороших отношениях. Тьфу‑тьфу, вчера ехали в машине, разговаривали очень хорошо.

Мы оба повзрослели уже. Я в том состоянии, когда не хочу ни с кем ругаться», – сказал Дзюба.