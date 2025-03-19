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  • Черчесов – о Дзюбе в сборной: «Своими глазами не видел, чтобы Карпина нагнули»

Черчесов – о Дзюбе в сборной: «Своими глазами не видел, чтобы Карпина нагнули»

Сегодня, 20:32
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Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов не верит, что Валерия Карпина заставили вернуть форварда «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду.

  • Дзюба оказался в итоговом составе сборной впервые при Карпине.
  • Нападающий не играл за национальную команду с лета 2021 года. Ему не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда.
  • Карпин вызвал Дзюбу, несмотря на собственное правило отказаться от услуг футболистов старше 30 лет в условиях международного бана.
  • Агент Тимур Гурцкая считает, что тренера «нагнули», чтобы Артем вернулся в сборную.

«Нагнули Карпина? Я не видел своими глазами этого. А вам можно на слово верить? Когда такие вещи говорят, надо услышать фамилию того, кто нагнул.

Если такого нет, можно говорить о чем угодно. У меня никогда не было, чтобы просили вызвать, поставить на игру. Думаю, и сейчас из той же серии», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав Карпин Валерий Гурцкая Тимур
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Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1742405987
То есть у Пуделя внезапная любовь к дрочеру проснулась?))) Никогда не поверю
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