Гурцкая – о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вернул форварда «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду не по своей воле.

– Ты рад возвращению Дзюбы в сборную?

– Мне вообще, честно, все равно. Страна рада? Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением.

– Под чьим?

– Ну, под давлением… я не знаю… РФС.

– А зачем это РФС?

– Ну просто, привлечь…

– Стадион собрать?

– Я не уверен, что Артем Дзюба может сейчас собрать стадион доброжелателей. Если бы там были недоброжелатели, кто может плюнуть, думаю, полный стадион собрался бы.

Это ажиотаж, для привлечения внимания. Мне не нравится, что Валеру нагнули.

– Кто его нагнул? Он же сам на это пошел.

– Думаешь, он лежал дома и думал: «Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак», да?

– Почему он тогда не отказал?

– Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать.