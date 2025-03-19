Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» вместо Осинькина

Александр Мостовой прокомментировал возможную смену главного тренера в «Крыльях Советов».
- Сообщалось, что Игоря Осинькина могут убрать до конца недели.
- Самарцы рассматривают четырех тренеров ему на замену, среди них – Сергей Игнашевич и Магомед Адиев.
«Уберут и уберут. Придет другой, какая разница?
Кстати, я с лицензией, если что, приглашайте. Готов ли возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого?
По крайней мере футбольный человек хоть приедет», – сказал Мостовой.
- «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
- Команда набрала 19 очков в 21 туре чемпионата.
- На выходных они были разгромлены «Динамо Мх» со счетом 0:4.
Источник: «Спорт-Экспресс»