Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» вместо Осинькина

Александр Мостовой прокомментировал возможную смену главного тренера в «Крыльях Советов».

Сообщалось, что Игоря Осинькина могут убрать до конца недели.

Самарцы рассматривают четырех тренеров ему на замену, среди них – Сергей Игнашевич и Магомед Адиев.

«Уберут и уберут. Придет другой, какая разница?

Кстати, я с лицензией, если что, приглашайте. Готов ли возглавить «Крылья Советов» в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого?

По крайней мере футбольный человек хоть приедет», – сказал Мостовой.