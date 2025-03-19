Канчельскис оценил решение вызвать Дзюбу в сборную России

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о вызове нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в сборную Россию на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
«Карпин что, вызвал Дзюбу в сборную? Мне совершенно непонятно это решение. Даже не знаю, что вам сказать. Это решение выглядит странно», – сказал Канчельскис.
- 36-летний Дзюба не играл за национальную команду после Евро-2020, прошедшего в 2021 году.
- Форвард может побить рекорд по числу голов за сборную России. У Дзюбы и Александра Кержакова сейчас на счету по 30 забитых мячей.
Источник: Metaratings.ru