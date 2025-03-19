Канчельскис оценил решение вызвать Дзюбу в сборную России

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о вызове нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в сборную Россию на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Карпин что, вызвал Дзюбу в сборную? Мне совершенно непонятно это решение. Даже не знаю, что вам сказать. Это решение выглядит странно», – сказал Канчельскис.