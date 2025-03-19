Лопырева прокомментировала назначение Дзюбы капитаном сборной России

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отреагировала на назначение Артема Дзюбы капитаном сборной России на матч с Гренадой.

«Удачи. Надеюсь, что зрители хотя бы на мгновенье испытают эмоции матчей ЧМ-2018», – написала Лопырева.

Игра Россия – Гренада начнется в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Дзюба вернулся в сборную России спустя 4 года.

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