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Лопырева прокомментировала назначение Дзюбы капитаном сборной России

Сегодня, 11:10
3

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева отреагировала на назначение Артема Дзюбы капитаном сборной России на матч с Гренадой.

«Удачи. Надеюсь, что зрители хотя бы на мгновенье испытают эмоции матчей ЧМ-2018», – написала Лопырева.

  • Игра Россия – Гренада начнется в 20:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.
  • Дзюба вернулся в сборную России спустя 4 года.

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Источник: телеграм-канал Виктории Лопыревой
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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Комментарии (3)
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Foxitkuban
1742372749
Есть те, каму интересно мнение какой-то Лопыревой? Кроме самой Лопыревой и школьника из Бомбардира, который фапает на ее соцсети.
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алдан2014
1742378532
Ну если Виктория,со своими двумя высшими,пожелала удачи,то Артемке надо рвать и метать, минимум покер ждём,по крайней мере в первом тайме. Дайте парню порезвиться
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