Дзюба будет капитаном сборной России в игре с Гренадой

Форвард «Акрона» Артем Дзюба выйдет в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Гренадой.

36-летний футболист выведет национальную команду с капитанской повязкой.

Возможно, эта игра станет для Дзюбы прощальной в составе российской сборной, но есть вероятность, что его заявят и на встречу с Замбией.