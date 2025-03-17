Дзюба будет капитаном сборной России в игре с Гренадой

Форвард «Акрона» Артем Дзюба выйдет в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Гренадой.
36-летний футболист выведет национальную команду с капитанской повязкой.
Возможно, эта игра станет для Дзюбы прощальной в составе российской сборной, но есть вероятность, что его заявят и на встречу с Замбией.
- Нападающему нужно забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
- Его не было в национальной команде с лета 2021 года.
- Россия примет Гренаду в среду, 19 марта, в 20:00 мск.
Источник: Sport Baza