Аршавин прокомментировал взаимоотношения Карпина и Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что форвард Артем Дзюба забьет гол в товарищеском матче с Гренадом и станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Мы понимаем, что так или иначе конфликт между Карпиным и Дзюбой был, но, думаю, это в прошлом. Как сказал Валерий Георгиевич, прошло много лет, все стали взрослее, плюс, конечно, мне будет немного грустно, что побьют рекорд Александра [Кержакова]. Но Артем тоже заслужил, чтобы у него был этот шанс. Думаю, в среду он его реализует.

– Не удивило, что ему сразу же дали капитанскую повязку?

– Думаю, здесь все понимают, что этот матч – во многом матч Дзюбы, для Дзюбы. Он и по возрасту, наверное, самый старший. Думаю, решение родилось легко.