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Аршавин прокомментировал взаимоотношения Карпина и Дзюбы

Сегодня, 10:24
2

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что форвард Артем Дзюба забьет гол в товарищеском матче с Гренадом и станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Мы понимаем, что так или иначе конфликт между Карпиным и Дзюбой был, но, думаю, это в прошлом. Как сказал Валерий Георгиевич, прошло много лет, все стали взрослее, плюс, конечно, мне будет немного грустно, что побьют рекорд Александра [Кержакова]. Но Артем тоже заслужил, чтобы у него был этот шанс. Думаю, в среду он его реализует.

– Не удивило, что ему сразу же дали капитанскую повязку?

– Думаю, здесь все понимают, что этот матч – во многом матч Дзюбы, для Дзюбы. Он и по возрасту, наверное, самый старший. Думаю, решение родилось легко.

  • Матч Россия – Гренада пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 мск.
  • У Дзюбы и Александра Кержакова по 30 мячей в составе национальной команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
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ситуация с вызовом дзюбиньо в сборную "для рекорда" напоминает ситуацию из мультфильма "Ограбление по...", когда жена и обоссаные детишки вокруг Марио кричат ему: "Марио, пора идти грабить банк..!" аналогия здесь в следующем: "Дзюбиньо, пора бить рекорд, целую сборную Гренады (с населением 117 тысяч) для этого подогнали..!"))) вопрос только один: "почему перст судьбы указывает именно на дзюбиньо," которому ещё недавно прохода не давали из-за его порно-ролика...
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