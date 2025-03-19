Аршавин отреагировал на споры по поводу второго гола Мартинса

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал споры о возможном офсайде в эпизоде с победным голом в гостевом матче петербуржцев в 21‑м туре РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Проблема в том, что у нас офсайдные точки все еще определяет человек, а значит, фактор субъективности остается. Это человеческий фактор. Мы должны как можно скорее прийти к полуавтоматическому определению офсайда, которое уже существует в мире. Когда определять офсайд будет автомат, футболистам будет не на кого пенять», – сказал Аршавин.
- Кристофер Мартинс забил победный гол «Спартака» на 90‑й минуте. Арбитры VAR просматривали эпизод на возможное положение «вне игры», но в итоге мяч был засчитан.
- Полуавтоматическая система определения «вне игры» внедряется ФИФА на высшем мировом уровне с 2021 года. Положение мяча фиксируется при помощи встроенного датчика и специальных камер. Видеоассистенты арбитра следят за работой системы и контролируют поступающие сигналы.
Источник: «Матч ТВ»